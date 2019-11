Özel çocuklar atla terapi ediliyor

--Başkanın açıklamaları

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan otistik ve down sendromlu çocuklar, belediye tarafından düzenlenen program dahilinde atla terapi ediliyor. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, at çiftliğinde Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Süleyman Efendi Özel Eğitim Okulu öğrencileri için verilen atla terapi eğitimine katıldı.

Başkan Özcan’ın kendilerini ziyaretinden büyük mutluluk duyan özel öğrenciler, tek tek atlara binip tur attı. Öğrencilerle tek tek tokalaşıp sohbet eden Başkan Özcan, “Bugüne kadar etkinliğin sürmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle güzel şeyler inşallah her zaman devam eder. Öğrencilerimizin hayata bağlanmaları, güzel değerler oluşturulması noktasında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda desteklerinden dolayı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür önemli projeler daha da geliştirilerek önümüzdeki yıllarda da devam edecek” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ali İhsan Şahin, atla terapi eğitiminin otistik ve down sendromlu çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ifade etti.

Atla terapi eğitiminin aynı zamanda öğrencilere hayvan sevgisini de aşıladığını söyleyen Süleyman Efendi Özel Eğitim Okulu Müdürü Hatice Tünay ise ; “Hiperaktif öğrencilerimiz ata bindikleri zaman hiperaktif duygularını yenip en azından beş dakika da olsa sakin kalmayı başarıyorlar. Bu da öğrencilerimizin dikkat süresini uzatıyor. Diğer yandan da hayvan sevgisini öğreniyorlar. Down sendromlu çocuklar hayvanlara en şefkatle yaklaşan öğrenciler. Okul olarak 19 öğrenciyle etkinliğe katılıyoruz. Buraya Çarşamba günleri geliyoruz ve çocuklarımız Çarşamba’yı iple çekiyorlar. Etkinliğimize katkı sağlayan Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Okul müdürleri Ali İhsan Şahin ve Hatice Tünay, Başkan Özcan’a desteklerinden dolayı plaket takdim ederek otizmli çocukların yaptığı ay yıldızlı tabloyu hediye etti. (MB-Y)



