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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Özel çocuklar 21 dakikalığına belediye başkanı oldular

Özel çocuklar 21 dakikalığına belediye başkanı oldular

- Belediye başkanı koltuğuna oturan down sendromlu çocuklardan detay

( MANİSA )- Akhisar'da down sendromlu çocuklar 21 dakikalığına Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın makam odasındaki başkanlık koltuğuna oturdular MANİSA

Makam Odası Belediye Başkanı Farkındalık Uttu Makam Koltuğu 


- Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Down Sendromu Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete katılan down sendromlu bireyler 21 dakikalığına başkan Hızlı'nın koltuğuna oturarak, Akhisarlılara seslendi. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan, dernek üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Dernek Başkanı Çalışkan, Başkan Salih Hızlı'ya üzerinde "Akhisar farkında ya siz" baskılı tişörtü hediye etti. Tişörtü giyen Başkan Hızlı, her down sendromlu bireyi makam koltuğuna oturtarak istek ve taleplerini dinledi. Başkanlık koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşayan down sendromlu bireyler, tüm Akhisarlılara duyarlılık mesajı verdiler. Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan, bu farkındalık etkinliğini diğer protokol üyeleri ile de paylaşacaklarını ve en son olarak Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret edeceklerini aktaran Çalışkan, "21 Mart Çarşamba günü Dünya Down Sendromu günü öncesi farkındalık oluşturmak adına ilk olarak belediye başkanımız Salih Hızlı’yı makamında ziyaret ettik. Burada ziyarete katılan her özel çocuğumuz 21 dakika boyunca dilek, istek ve arzularını başkana ilettiler. Başkanımız Salih Hızlı da özel tasarladığımız “21 Mart - Down Sendromu Akhisar Farkında! Ya Siz?” isimli tişörtümüzü isteğimiz dahilinde 21 dakika üzerinde tuttu. Bizleri kabul eden tüm protokol üyelerine de bu farkındalığa ortak etmek istiyoruz” dedi.
Böyle güzel bir etkinliğe ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı da “Biz farkındayız! Dileğim herkes bunun farkına varır” ifadelerini kullandı. (BG-ÖND-
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