Özel bireyler, toplu taşıma ve parklarda yaşanan sorunları sahnede anlatacak

- Bingöl'de kent merkezinin yanı sıra köylerde yaşayan engellilerin de dahil edilerek oluşturulduğu tiyatro grubu, toplu taşıma ve parklarda yaşadığı sıkıntıları sahne de anlatmak için haftada 3 gün çalışarak prova yapıyor. Bingöl Valiliği ve Belediyesi’nin desteklediği, Özel Eğitimciler Derneği ile engelli STK’larının koordinesinde bir grup özel birey, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yunus Çiftçi’nin yönetmenliğinde hazırlanan ve her engelli grubundan 2’şer öğrenci, 5 özel eğitim öğretmeninin de yer aldığı oyunda, engelli bireylerin özellikle toplu taşıma araçlarıyla, park alanlarında yaşadığı sorunların anlatıldığı belirtildi. Belediye Gençlik Merkezinde hafta 3 gün hazırlıklarını sürdüren özel bireyler, hem oyunun eğitimini alıyor hemde eğlenme fırsatı yakalıyor. "Biz ve çocuklarımız mutlu" Oyunun amacına değinen Yönetmen Yunus Çiftçi,"3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir oyun hazırlıyoruz. Oyunumuzda engellilerin toplu taşıma araçlarında yaşadığı sıkıntılar ve parklarda yaşadığı sıkıntıları dile getiriyoruz. Engelli bireylerimizin toplu taşıma araçlarına hem binerken hem de araç içindeki yaşadığı sıkıntıları tirajı komik bir şekilde ele alıyoruz. Onun dışında park alanlarında engelli ailelerinin karşılaşa bileceği üzücü durumları konumuza aldık. Projemizde işitme engelli öğretmeni, pedagog ve 4 özel eğitim öğretmeni bizlere yardımcı oluyor. Her platformda değişik varyasyonları olan engelli çocuklarımızı buraya getirdik. Birçoğu da köyden geliyor bu projenin böyle bir amacı var zaten. Biz mutluyuz, çocuklarımız da mutlu. Umarım projemiz amacına ulaşacaktır” dedi.

“Tiyatroyu çok sevdim” Bedensel engelli olan ve oyun için merkeze bağlı Çukurca köyünden gelen 14 yaşındaki Beyzanur Boyutmuş ise , “Biz engelli bireylerin şehirde yaşadığı zorlukları oynamak için buradayım. Dünya engelliler gününde de sahneye çıkacağız. Tiyatroyu çok sevdim, burada olmaktan çok mutluyum” diyerek düşüncelerini aktardı. Özel Eğitimciler Derneği Başkanı Saadet Çiçek Bamja ise, “Bingöl’de tüm engelli derneklerini bir araya getirerek, tiyatroyla yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi yükseltmek istedik. Türkiye’de bunun bir örnek olabileceğini düşündük. Engellilerin yaşadığı sıkıntıları bu şekilde dile getirmek istedik. Otizm, zihinsel, görme ve işitme engelli, öğrenim güçlüğü ile down sendromlu öğrenciler bir araya geldi. Bu alanların bir araya getirilmesi ve aradaki koordinasyonun kurulmasını sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.