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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Özel bir hastanede yangın çıktı (4) - SİİRT Haberi

Özel bir hastanede yangın çıktı (4) - SİİRT Haberi

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları - Hastanenin tahliyesi - İtfaiye ve ambulans ekiplerinin hastaneye gelişi - Hastaların bahçeye alınması, ambulansa alınması - Sağlık görevlilerinin bebekleri hastaneden çıkarması - Güvenlik önlemi - Genel görüntüleGÜNCELLEME - Siirt 'te özel bir hastanede yangın çıktı - İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın dolayısıyla tahliye edilen 17 hasta başka hastanelere nakledildi - Yangından etkilenen 6 hastane personeli ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıYANGINLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİSİİRT (AA) - Siirt 'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde özel bir hastanenin yeni doğan bölümünün de yer aldığı 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumu fark eden görevliler anne ve bebekleri başta olmak üzere binadaki hasta ve yakınlarını tahliye ederken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Polis de hastane civarındaki park halindeki araçları kaldırarak, ambulans ve itfaiyenin geçişini sağladı.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, olay yerine gelerek yapılan çalışmaları inceledi.6'sı yeni doğan, biri çocuk 17 hasta diğer hastanelere nakledilirken, yangından etkilenen 6 hastane personeli ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Bebek Hastane Trol 

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