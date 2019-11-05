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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Özel bir hastanede yangın çıktı (3) - SİİRT

Özel bir hastanede yangın çıktı (3) - SİİRT

- Yangından detaylar - Hastaların tahliyesinden detaylar Siirt 'te özel bir hastanede yangın çıktı - Hastalar binadan tahliye ediliyorSİİRT (AA) - Siirt 'te özel bir hastanede yangın çıktı.Merkez Bahçelievler Mahallesi, Güres Caddesi'ndeki özel bir hastanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Hastalar binadan tahliye ediliyor.

Hastane Nadan Yangına Müdahale 

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