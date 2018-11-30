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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Özçekim yapmak isterken canından oluyordu - ADANA

Özçekim yapmak isterken canından oluyordu - ADANA



: - Sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerinde müdahalesi - Yaralının ambulansa taşınması - Görgü tanıklarının olayı anlatmasıÖzçekim yapmak isterken canından oluyordu - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde lise öğrencisi vagonun üzerinde özçekim yapmak isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde cep telefonundan özçekim yapmak için vagonunun üzerine çıkan lise öğrencisi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Lise öğrencisi A.A, Namık Kemal Mahallesi'ndeki tren garında bulunan duran bir vagonun üzerine çıktı.Cep telefonuyla özçekim yapmak isteyen A.A, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Arkadaşları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci, acil serviste yapılan ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acil Servis Lise Öğrencisi Elektrik Akımı Lise Öğrenci Cep Telefonu 

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