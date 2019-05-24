"Özçekim yaparken kendini vurdu" - ŞANLIURFA - Hastane acil servisi ve sevk için bekleyen ambulans - Hastaneye gelen yaralı yakınları - Yaralı çocuğun ambulansa alınması - Sevk sırasında annenin ambulansa gelmesi"Özçekim yaparken kendini vurdu" - Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde av tüfeğiyle özçekim yapmaya çalışırken kendisini ağır yaraladığı iddia edilen çocuk tedavi altına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde av tüfeğiyle özçekim yapmaya çalıştığı sırada kendisini vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı.İddiaya göre, Abdulkadir Odabaşı Caddesi'ndeki bir iş yerinde Erdoğan Ç. (15), özçekim yapmaya çalıştığı sırada elindeki av tüfeği ateş aldı.Bacağından ağır yaralanan Erdoğan Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa ’ya sevk edildi.Öte yandan, olayı öğrenerek hastaneye gelen gencin annesi, ambulansı durdurarak oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.
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