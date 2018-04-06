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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Özbeklerin fetih şenliği heyecanı

Özbeklerin fetih şenliği heyecanı

Ziyaretten görüntü. Başkana Özbek kıyafeti giydirilmesi. Konuşmalar.

( BURSA ) BURSA

İsaf Diyalog 


- Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri için Bursa’ya gelen Özbekistan heyeti, Başkan Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri için birçok ülkeden yabancı misafirler Bursa’ya geliyor. Fetih coşkusunu yerinde görmek için şehre gelen Özbekistan Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev ve Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Usmanov ile iş adamlarından oluşan heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Makamında ağırladığı Özbek heyete, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri ile tarihi bir yolculuğa çıkacaklarını söyledi.

Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 14 yıldır, Osmanlı’nın kuruluşunu ve bu topraklardan başlayarak bir cihan imparatoru oluşunu temsilen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni düzenliyoruz. Bu fetih şenliği, Osmanlı’nın bu topraklardan çıkışını ve üç kıtaya yayılışını temsil ediyor. Uzun zamandır Türki Cumhuriyetlerden kardeş halkımızın, fetih şenliklerine gelmesini istiyorduk. Bu düşüncemiz, bu yıl gerçekleşti. Coğrafya olarak uzak olabiliriz, ancak gönüllerde her zaman yakınız. Ülkemizde, birçok Özbekistan vatandaşı yaşıyor ve aynı bayrak altında mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Başlattığımız bu diyalogun uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Hükümetler arasında diyaloglar var. Yerel yönetimler arasında da diyalogun olması iki kardeş halk arasındaki bağları daha güçlendirecektir” dedi.
Misafirlerine, Bursa ve Osmangazi ilçesi hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları da anlattı. Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri Özbekistan heyeti oldukça başarılı bularak Başkan Dündar’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Özbekistan Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev da, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Murodhucayev, Başkan Dündar’a Özbekistan’ın mahalî kıyafetleri ve ürünlerinden hediye ederken, Başkan Dündar da, Murodhucayev’a meşhur Bursa bıçağı hediye etti. (MŞ)
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