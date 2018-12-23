Özbekistanlı öğrenciler buluştu - İSTANBUL Haberi

- Etkinlikten görüntülerÖzbekistanlı öğrenciler İstanbul 'da buluştu - Türkiye'de eğitim gören Özbek öğrenciler, "Özbekistanlı Öğrenciler Buluşması" etkinliği kapsamında Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde bir araya geldiİSTANBUL (AA) - Türkiye'de eğitim gören Özbek öğrenciler, "Özbekistanlı Öğrenciler Buluşması" etkinliği kapsamında İstanbul 'da bir araya geldi.Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen program, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra vatan savunmasında iki ülkenin kaybettiği tüm şehitler için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Bobur Tagaev yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim öğretim gören Özbek öğrencilerle böyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kardeş ülke Türkiye'de görev yaptığı için de gurur duyduğunu söyledi.
Özbekistan Cumhuriyeti'nde birçok reformun devam ettiğini vurgulayan Tagaev, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bugüne kadar birçok projeye imza atarak gelişme gösterdiğini belirtti. Tagaev, bu gelişim sayesinde dünya platformlarında boy gösteren Özbekistan'ın vatandaşlarının refah içinde yaşaması için de gayret göstermekte olduklarını söyledi.
Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu İkinci Katibi Amrsaid Agzamhocaev da, Özbekistan ve Türkiye arasındaki bağların güçlenmesi konusunda özel hassasiyeti bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a teşekkür etti.Agzamhocaev, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul 'da Özbek öğrencilerle bir araya geldiği için de son derece sevinçli olduğunu kaydetti. Konuşmasına Özbekçe başlayan AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten de, Özbekistan ve Türkiye arasında tarihten gelen kadim bir bağ olduğunu dile getirerek, iki ülke arasındaki kültürel ve siyasal ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Etkinlikte kurum yetkilileri ve öğrencilere kitap hediye eden Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkiye'de yaşayan torunu İsmettullah Yesevi ise iki ülke arasında kurulan gönül köprüsünün tarihten gelen güçlü akrabalık bağları ile her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.
Etkinliğe, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İdil Ural Ayaz Tahir Türkistan Vakfı Başkanı Tülay Duran, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanı Hacı Murat Terzi , Uluslararası Yesevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tekbudak, Özbekistan Gençleri Evrensel Birliği Türkiye Başkanı Ergash Jumaev ile Türkiye'de eğitim gören Özbek öğrenciler ile İstanbul 'da yaşayan Özbek vatandaşlar katıldı. Boğaz gezisi sırasında katımcılara hediye takdiminin yapıldığı etkinlikte, Özbek pilavı da ikram edildi.