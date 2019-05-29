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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Özbek boksöre Taksim'de yoğun ilgi

Özbek boksöre Taksim'de yoğun ilgi

Boksör

Sosyal Medya Yarış Altın Madalya Boksör Boks 

-Vatandaşlar
-Kadınla çocuk
-Genel detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Özbek vatandaşlar boksörle fotoğraf çektirmek için yarışa girdi İSTANBUL

- Taksim'e gelen 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov'a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışanların arasında kalan kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı. 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov ,geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Özbek boksör, sosyal medya üzerinden takipçilerine Taksim Meydanı'nda olacağını duyurdu. Bunun üzerine Türkiye'de bulunan Özbek vatandaşlar, ünlü boksörü görebilmek için Taksim'e akın etti. Hayranları boksörle fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Fotoğraf çektirmek için birbiri ile yarışanların arasında kalan kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı.
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