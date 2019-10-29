Ozanlar ‘Cumhuriyet’ için söyledi İzle

-Ozanların deyişlerinden detay

-Katılımcılardan detay

-Ozanların destanlarla Cumhuriyeti kutlaması



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurumlu aşıklar bu kez Cumhuriyet için söyledi.



İbrahim Erkal Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Aşıklarla Cumhuriyet Bayramı etkinliğine ilgi oldukça yoğun oldu. Aşıkların dilinden ‘Milletin gür sesi’ adıyla nitelendirilen Cumhuriyet etkinliği, Erzurumlu aşıklar tarafından, sanat severler ile buluştu. Aşıklar kahvehanesinde meraklıları için bir arada olan, ayrıca dersler almak ve aralarına yeni aşıklar katmak amacıyla çalışan, sanata gönül veren ozanlar, İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezinde ‘Milletin gür sesi Cumhuriyet’ gecesini düzenledi.

Aşık İhsan Yavuzer, Ertuğrul İmamoğlu, İsrafil Öztürkoğlu, Erol Şahiner, Aşık Eyyubi, Necati Kaya, Mehmet Kamberoğlu’nun katıldığı programı Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda davetli izledi.



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