Ozan Oruç ve Levan Shengelia Konyaspor’da

-Ozan Can Oruç açıklama

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- KONYA



- Konyaspor transfer sezonunun son gününde milli kaleci Ozan Can Oruç ile 5 yıl, futbolcu Levan Shengelia ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Önceki kulübü Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan Levan Shengelia ve kaleci Ozan Can Oruç sağlık kontrolünden geçtikten sonra düzenlenen imza törenine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan ve 35 numaralı formayı giyecek olan genç kaleci Ozan Can Oruç, “Konyaspor’a imza attığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün burada 5 yıllık bir sözleşmeye imza attık. İnşallah elimden gelen gayreti gösterip camiamızla birlikte büyük başarılara imza atmak istiyorum. Serkan ve Ertuğrul ağabey her ikisi de çok deneyimli tecrübeli ve çok özel kaleciler. Onlardan çok şey öğreneceğim. Kaleci antrenörümüz Murat Öztürk hocamız ile de kendimi çok daha geliştireceğime eminim. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

19 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşında kanat oyuncusu Levan Shengelia ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Konya’ya geldiğim andan itibaren hem tesislerden hem de stadyumdan inanılmaz etkilendim. Büyüleyici bir atmosferin beni beklediğini tahmin edebiliyorum. Transferin hemen öncesinde Milli Takıma davet edildim. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Milli maçların ardından hemen Konya’ya geleceğim ve çalışmalara başlayacağım. Burada bana son derece sıcak bir karşılama yapıldı. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra tek hedefim Konyaspor’a en üst seviyede faydalı olmak. Taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum ve onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.



