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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Özalp'te üç boyutlu rölyef resim kursu - VAN

Özalp'te üç boyutlu rölyef resim kursu - VAN

- Özalp Aile Destek ve Eğitim Merkezi - Üç boyutlu rölyef resim kursundaki eserlerden detaylar - Aile Destek ve Eğitim Merkezi kurs öğretmeni Ebru Gümüşyay'ın açıklaması - Kursiyer Seven Ertaş'ın açıklamasıÖzalp'te üç boyutlu rölyef resim kursuVAN (AA) - Özalp Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde kadınlar, üç boyutlu rölyef resim yapmayı öğreniyor.İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde 2013'te hizmete açılan Aile Destek ve Eğitim Merkezi, kadınların hayatına anlamlı dokunuşlar yapıyor.Spordan eğitime, müzikten sanata kadar birçok dalda eğitimlerin verildiği merkeze gelen kadınlar, düzenlenen etkinliklere katılarak hem sosyalleşiyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.Merkezde düzenlenen üç boyutlu rölyef resim kursunda birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran kadınlar, tabloları satarak aile bütçesine katkı da sunuyor.Aile Destek ve Eğitim Merkezi kurs öğretmeni Ebru Gümüşyay, kadınların kurs sayesinde hem meslek sahibi olduklarını hem de yaptıkları tabloları satarak aile bütçesine destek sunduklarını ifade etti.
Kaymakamlığın destekleriyle çalışmaları yürüttüklerini anlatan Gümüşyay, şöyle devam etti:"12 kadın öğrencimiz var. Kursiyerler burada yaptıkları tabloları satarak gelir elde ediyor. İlçe genelinde ilgi gören ve sevilen bir kurs. Yaklaşık 4 yıldır bu kursumuzu veriyoruz. 300'e yakın tablo yaptık. Her yıl değerlendirme sergilerimiz yapılıyor ve yapılan ürünler sergileniyor. Kurslara katılan kadınlardan bir ücret alınmıyor. Malzemeleri kaymakamlık karşılıyor. Kursumuzu tamamlayan kadınlara sertifikalarını vererek meslek sahibi yapıyoruz."Kursiyer Seven Ertaş ise kursa katılarak sosyalleştiklerini belirterek, "Kurs 2015'te başladı.
Çok güzel ve faydalı bir kurs. Burada yaptığım tabloların bir kısmını ailemdekilere hediye ettim. İleride yapıp satmayı planlıyorum." dedi.

Siyer Kaymakamlık Öğretmen 

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