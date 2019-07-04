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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özalp'te traktör devrildi: 2 ölü - VAN

Özalp'te traktör devrildi: 2 ölü - VAN



: - Kazanın meydan geldiği yerden görüntüÖzalp'te traktör devrildi: 2 ölüVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde ot toplamaya gidenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İlçenin Bağrıaçık Mahallesi'nde kırsal alanda ot toplamaya gidenleri taşıyan Sıtkı Atille yönetimindeki 65 AS 106 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Kazada traktörün altında kalan sürücü ile Yasin Atille hayatını kaybetti.Ağır yaralanan İslam Atille ise ilk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale İslam 

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