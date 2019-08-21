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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Özalp'ta seyir halindeki kamyonet yandı - VAN

Özalp'ta seyir halindeki kamyonet yandı - VAN

- Yanan araçtan ve söndürme çalışmasından detayÖzalp'ta seyir halindeki kamyonet yandıVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde hareket halindeki kamyonet, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.İlçede hayvan taşıyan Alper Güçtekin yönetimindeki 01 GC 252 plakalı kamyonetin motor kısmı, hareket halindeyken alev aldı.Yangını fark eden Güçtekin, vatandaşların yardımı ile kamyonetteki hayvanları indirdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Hayvan 

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