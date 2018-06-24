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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oyunu kullanmak için tekerlekli sandalyede geldi İzle

Oyunu kullanmak için tekerlekli sandalyede geldi İzle

Yaşlı kadının taşınmasından görüntüler

Uttu Tekerlekli Sandalye 

-Yaşlı kadının oy kullanacağı sandık başına götürülmesi

( KARS ) KARS

- Kars’ta, ayaklarından rahatsız bir kişi oy kullanmak üzere akrabalarının yardımıyla oyunu kullanacağı okula tekerlekli sandalye ile geldi. Kars’ta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere yürüyemeyen ve ayaklarından rahatsızlığı olan Feride Samğar (68) Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu’na ambulansa ile geldi. Yakınlarının yardımıyla ambulanstan indirilerek tekerlekli sandalyeye bindirilen Feride Samğar, okulun 2’inci katında bulunan 1064 nolu sandığa geldi. Burada yetkililerin yardımıyla oyunu kullanan Samğar, daha sonra okuldan ayrılarak evinin yolunu tuttu. Vatandaşlık görevini yerinde getirmek için oy kullanmaya gelen 68 yaşındaki Feride Samğar, gazetecilere açıklama yapmadı.
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