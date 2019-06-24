Oyunu kullanan soluğu Bodrum’da aldı

- İstanbul seçimlerinin ardından oy kullanan vatandaşlar soluğu Bodrum’da aldı. Bodrum’dan İstanbul’a oy kullanmaya giden vatandaşlar sabah saatlerinde ilçeye döndü. İstanbul’dan Bodrum’a tatile gelen vatandaşlar seçim günü İstanbul’un yolunu tutmuştu. Oy kullanan tatilciler tekrar ilçeye dönerek tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler. 1 günlük boşluğun oluştuğu Bodrum sahilleri tekrar doldu taştı. Oy kullanmaya giden vatandaşlar, “oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yerine getirdikten sonra Bodrum’a geri döndük” ifadelerini kullandı. (EA-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım