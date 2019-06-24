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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oyunu kullanan soluğu Bodrum’da aldı

Oyunu kullanan soluğu Bodrum’da aldı

sahillerden genel, detay

Vatandaşlık 

-oy kullanan vatandaşlar röp

( MUĞLA ) MUĞLA

- İstanbul seçimlerinin ardından oy kullanan vatandaşlar soluğu Bodrum’da aldı. Bodrum’dan İstanbul’a oy kullanmaya giden vatandaşlar sabah saatlerinde ilçeye döndü. İstanbul’dan Bodrum’a tatile gelen vatandaşlar seçim günü İstanbul’un yolunu tutmuştu. Oy kullanan tatilciler tekrar ilçeye dönerek tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler. 1 günlük boşluğun oluştuğu Bodrum sahilleri tekrar doldu taştı. Oy kullanmaya giden vatandaşlar, “oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yerine getirdikten sonra Bodrum’a geri döndük” ifadelerini kullandı. (EA-
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