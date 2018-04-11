'Oyunlarla Kültürümü Yaşatıyorum' projesi - MUĞLA Haberi
"Oyunlarla Kültürümü Yaşatıyorum" projesi - MUĞLA - Öğrencilerin antrenman yapması - Oyun oynayan öğrencilerden görüntü - Çuval yarışından görüntüler - Projenin Bodrum sorumlusu Arzu Gül ile röportaj - Detay görüntüler - Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında öğrenciler, geçmişi 250 yıla dayanan oyunları oynadı - Projenin Bodrum sorumlusu Gül: - "Proje, çocuklara hem oyunları hatırlatmak hem de kültürümüzü yaşatmak için başlatıldı"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Oyunlarla Kültürümü Yaşatıyorum" projesi düzenlendi. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında, Bodrum ilçesindeki farklı okullarda eğitim gören 200'e yakın öğrenci, eski oyunları yaşatmak için bir araya geldi.Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencileri topaç çevirme, halat çekme ve çuval oyunu gibi eski oyunları oynamanın keyfini yaşadı.Projenin Bodrum sorumlusu Arzu Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 - 250 yıllık geçmişi olan oyunlarla öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi.
Bölgelere göre farklı isimlerle bilinen oyunların çok uzun zamandır olduğunu aktaran Gül, "Ancak kültürler arasında unutulmuş olduğu düşünüldü. Çocuklarımızın artık oyun oynamadığı düşünüldü. Proje, çocuklara hem oyunları hatırlatmak hem de kültürümüzü yaşatmak için başlatıldı." diye konuştu. Oyunları başarıyla tamamlayan ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.