Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı



- Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun, İzmir’de uğradıkları saldırıda restorana verilen zararın görüntüleri ve panik anı kameralara yansıdı. Geçtiğimiz cumartesi günü, oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Uyarıya tepki gösteren şahıslar, oyunculara ve organizatöre saldırıp, darp etti. Darp olayını, restoran içindeki güvenlik kameralarının bir kısmının görüntülediği ortaya çıktı. Saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darp ettikten sonra, restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat Akkoyunlu'nun da üst kata kaçtığı görülüyor. (Mİ-

