Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Oyuncu Saruhan Hünel’e ‘darp ve tehdit’ suçlarından beraat

Oyuncu Saruhan Hünel’e ‘darp ve tehdit’ suçlarından beraat

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Kaydı Kamera 


- Oyuncu Saruhan Hünel, bir dönem birliktelik yaşadığı gazeteci Eda Sönmez’i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Oyuncu Saruhan Hünel, bir dönem birliktelik yaşadığı gazeteci Eda Sönmez’i Temmuz 2015'de Taksim'de, Eylül 2015'de ise Etiler'de darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Saruhan Hünel ile avukatları katılırken müşteki Eda Sönmez’i ise avukatı Zülbiye Şahin temsil etti. Duruşmada savunmasını yapan sanık Saruhan Hünel, “Dosyadaki rapor olaydan bir hafta sonra alınmıştır. Beraatimi talep ederim” dedi.
Sanık Hünel’in avukatı Burak Temizer ise "Müşteki gazetecidir, böyle bir delilsiz olayı kendisi bile haber yapmazdı. Dosyada ne bir tanık ne de bir kamera kaydı vardır. Müvekkil dava süreci boyunca soyut anlamda ceza görmüştür. Zira birçok projesi iptal olmuş ve kamunun gündeminde bu şekilde kalmıştır. Müvekkilin lekelenmeme hakkına riayet edilmemiştir. Suçu işlemediği sabittir. Adli rapor olaydan günler sonra alınmıştır. Delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Müşteki Eda Sönmez’in avukatı Zülbiye Şahin ise Müvekkilinin şiddet gördüğünü kaydederek sanığın cezalandırılmasını istedi. Savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, “Hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit yaralama” suçlarını işlediğine dair delil elde edilemediğinden sanık Saruhan Hünel’in beraatine karar verdi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı