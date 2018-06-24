Oyuncu Sarp Levendoğlu oyunu kullandı

-Levendoğlu oy kullanma

-Açıklama

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Oyuncu Sarp Levendoğlu, vatandaşlık görevini yapmak için Tevfik Fikret İlkokulu’na geldi. Üzerinde Muhammad Ali yazılı sweatshirt ile oy kullanan Levendoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oyuncu Sarp Levendoğlu, oyunu Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda kullandı. Oyunu 1073 numaralı sandıkta kullanan ünlü oyuncu, seçmen listesinde ismini aradı. Görevlilere telefonunu teslim eden Levendoğlu, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı. Üzerinde Muhammad Ali yazılı sweatshirt ile okula gelen ünlü oyuncu çıkışta seçimlerin vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu. (HK- HB-

