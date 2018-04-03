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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazeya katılanlardan görüntü

Cennet Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı Dizi Oyuncusu 

-Eşi Elif Sarıoğlu ile röp
-Oyuncu Selahattin Taşdöğen ile röp
-Oyuncu Yıldız Kaplan ile röp
-Cenaze namazından görüntü
-Tabutun götürülmesi

( İSTANBUL - 2)- Dostları sanatçıya yapılan vefasızlıktan dert yandı İSTANBUL

- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Sarıoğlu’nun sanatçı dostları, sanatçıya yapılan vefasızlıktan dert yandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu, Üsküdar’da öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için Şakirin Camii’nde düzenlenen törene eşi Elif Sarıoğlu ve kızı Aslı Sarıoğlu’nun yanı sıra, Şebket Altuğ, Selahattin Taşdöğen ile Yıldız Kaplan gibi oyuncu arkadaşları katıldı.
Sanatçının eşi Elif Sarıoğlu, taziyeleri kabul ederken, sanatçıya yapılan vefasızlıktan dert yandı. Elif Sarıoğlu, "Çok üzülüyorum. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Çok büyük bir oyuncuydu. Ama değeri bilinmiyordu. Uzun süredir hastaydı. Ben bakıyordum” şeklinde konuştu.
Tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen ise, “Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçıydı, ağabeyimizdi. Çok beraber projelerde yer aldık, beraber çalıştık. Hakikaten ustaydı. Tiyatroyu çok iyi bilen bir adamdı. Nur içinde yatsın diyorum. Keşke yaşadığı dönemde değeri bilinseydi” ifadelerini kullandı. Uzun bir süre dizide Dursun Ali Sarıoğlu ile birlikte oynayan Yıldız Kaplan ise, “Üzgünüz tabi ki. Koca bir çınarımız daha gitti. Dursun abi çok değerli bir oyuncuydu. Ve çok iyi bir insandı. Dört buçuk sene biz tatlı kaçıklarda beraber oynadık. Onun dışında da ara ara görüşürdük. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(ME-ÖFA
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