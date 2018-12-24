Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Oyuncu Ahmet Kural hakkında sanatçı Sıla’yı darp suçundan 5 yıla kadar hapis istemi

Oyuncu Ahmet Kural hakkında sanatçı Sıla’yı darp suçundan 5 yıla kadar hapis istemi

ARŞİV-

Psikolojik Şiddet Psikoloji Beraberlik Hapis İstemi Şarkıcı 

-Ahmet Kural ve Sıla'nın arşiv görüntüleri

( İSTANBUL )- 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural’ın ilk duruşması 7 Mart 2019’da görülecek- Mahkeme, ilk duruşma için Gençoğlu ve Kural’a davetiye gönderdi İSTANBUL

- Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural, 7 Mart 2019’da hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, ilk duruşma için Gençoğlu ve Kural’a davetiye gönderilmesini kararlaştırdı. Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianame üzerindeki incelemeyi tamamlayan mahkeme, iddianamenin kabul karıyla birlikte davanın ilk celsesinin 7 Mart 2019’da görülmesini kararlaştırdı. Mahkeme, şikayetçi Sıla Gençoğlu ile şüpheli Ahmet Kural’a görülecek ilk celseye gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı. 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kural hakkında geçtiğiniz hafta iddianame hazırlanmıştı. İddianamede oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama” suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis talep edilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı