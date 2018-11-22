- Oyuncakçı Dede Atalı'dan nostaljik sergi Video

--Açılışa katılan davetlilerden genel görüntüler

--Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir'in konuşması

--Oyuncak Müzesi Kurucusu Emekli Teknik Öğretmen Erkan Atalı'nın konuşması

--Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'ın konuşması

--Açılış kurdelesinin kesilmesi

--Oyuncaklar ile oynayan çocuklardan genel görüntüler

--Oyuncaklar ile oynayan yetişkinlerden genel görüntüler



( AYDIN ) AYDIN



- Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi iş birliği ile 'Oyuncakçı Dede' olarak bilinen Erkan Atalı'nın 'Geçmişten Günümüze Zeka ve Beceri Oyuncakları' isimli oyuncak sergisi açıldı. Serginin açılışını minik öğrenciler yaparken, sergi sonunda çocuklara Efeler Belediyesi tarafından özel olarak hazırlatılan ‘Atatürk ve Cumhuriyet Aile Oyunları’ seti hediye edildi. Oyuncak Müzesi Kurucusu Emekli Teknik Öğretmen Erkan Atalı'nın yaptığı yıllar öncesine ait eski oyuncaklardan oluşan sergi Efeler Kent Belleği Araştırma Merkezi'nde açıldı. 50'ye yakın eski oyuncağın bulunduğu serginin açılışına Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Müze Müdürü Yılmaz Akkan, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.

Çocuklar eski oyuncakları dikkatle inceleyerek nasıl oynandığını çözmeye çalışırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Serginin açılış konuşmasını yapan Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, "Bizler yaşadığımız kentte, ülkemizde ve dünyamızda çocuklarımızın akıl ve bilim öncülüğünde, şiddetin yok olduğu, barış içerisinde tertemiz korunan bir doğada gülümseyerek, çalışmayı, üretmeyi bilerek, çevrelerine ışık saçarak, aydınlık günlere büyümelerini istiyoruz. Çocuklarımızın övüneceği, mutlu olacakları, bilim, kültür, doğal güzelleri ve tarihi eserlere sahip olan, gürültü ve görüntü kirliliğinin olmadığı, çalışkan ve güler yüzlü insanları ile tanınan uygar ve yaşanabilir bir kentte büyümelerini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki herkes bulunduğu çevrenin bir ürünüdür. Yaşadığımız yer bize kim olduğumuzu gösterir. Çocuklarımızın eğlenirken öğrenecekleri bizlerin de zamanında oynadığımız oyuncakları gelecek nesillere aktarmak için bu sergiyi düzenledik. Çocuklarımızın ilgisi de bize ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi" dedi.

Oyuncak tutkusunun ilkokul ikinci sınıftayken başladığını belirten sergi sahibi Erkan Atalı, "İlkokuldayken dedem ve ilkokul öğretmenimin bana verdiği oyuncaklar beni çok etkiledi ve oyuncaklara olan tutkum o zaman başladı.

Dedemin arkadaşının bana 1960 yılında yaptığı bir oyuncağa Osman Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen 'Dünya Çocuk Oyuncakları Oyunları Çalıştayı'nda rastladım. Kırgızlar ve Moğollar'da aynı oyuncağı görünce anladım ki oyuncaların bir milleti yok. Oyuncaklar evrenseldir. O günden bu yana oyuncaklara olan sevgim hiç bitmedi ve bugünlere geldim" diye konuştu.

Açılışa katılan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise oyuncağın önemli bir kültürel figür olduğunu aktardı. Tüm çocukların yaşamında oyuncağın önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Günay, kendi çocukluk günlerinde topaç çevirdiklerini, ip atladıklarını anlattı. Erkan Atalı’yı daha önce de bir sergide gördüğünü ve takdir ettiğini ifade eden Günay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesini ayrıca önemli bulduğunu vurgulayarak açılışa katılan miniklere gittikleri şehirlerde oyuncak müzelerini gezmelerini önerdi. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini çocuklar ve protokol üyeleri birlikte kesti. Atalı, sergide yer alan oyuncaklara ilişkin konukları bilgilendirdi. Sergiye katılan vatandaşlar ve minikler oyuncakları kendileri ile buluşturan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür etti. (MU-MB-Y)

