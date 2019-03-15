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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

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( BURSA ) BURSA

Oyuncak Silah Soygun Silahlı Soygun Avcılık 


- Bursa’da oyuncak silahla PTT’yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan PTT şubesini oyuncak silahla soyan M.D. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde, soygunu borçları yüzünden gerçekleştirdiğini söyleyen zanlı, savcılık ifadesinde de aynı şeyleri tekrar etti. Çaldığı parayla borçlarını ödediğini söyleyen M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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