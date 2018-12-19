Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı - DİYARBAKIR

- Narkotik ekiplerinin arama yapması - Oyuncak ayıdan çıkan uyuşturucudan detay - Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinde bir otomobilde, oyuncak ayı içerisine saklanmış 343 gram esrar bulunduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Bağlar ilçesinde, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kamışlı Bulvarı'nda uygulama gerçekleştirdi.Durdurulan 38 VA 770 plakalı otomobilde narkotik köpek Paspas'ın da kullanıldığı aramada, oyuncak ayı içerisindeki poşette 343 gram esrar ele geçirildi.Sürücü E.A. ile araçtaki N.A. ve B.E. gözaltına alındı.