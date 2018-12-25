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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Oyuncağını almak isterken beşinci kattan düştü Haberi

Oyuncağını almak isterken beşinci kattan düştü Haberi

Çocuğun düştüğü binadan detay

Cenaze Nadan Gesi 

-Düştüğü kat
-Düştüğü parke taşı
-Çocuğun fotoğrafı

( HATAY ) - Hatay'da pencerenin kenarında bulunan oyuncağını almak isterken dengesini kaybederek beşinci kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti HATAY

- Hatay’da pencerenin kenarında bulunan oyuncağına uzanırken dengesini kaybederek beşinci kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Pencerenin sonunda bulunan oyuncağı almak için uzanan Nizamettin Sürmeli (12), dengesini kaybederek beşinci kattan düştü. Parke taşı döşeli zemine çakılan Nizamettin Sürmeli, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sürmeli'nin cesedi otopsi için Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Nizamettin Sürmeli'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanına defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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