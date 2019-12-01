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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Oyun salonundaki şahsı vuran şüpheli yayladaki mandırada yakalandı Haberi

Oyun salonundaki şahsı vuran şüpheli yayladaki mandırada yakalandı Haberi

Olay yerinden görüntü

Hastane Akalan Kaçış Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın hastaneye gelişi
-Yaralanan şahsın hastanede görüntüsü
-Şüphelilerin emniyette görüntüleri

( AKSARAY )- Aksaray'da oyun salonundaki bir kişiyi vurduktan sonra kaçan şüpheli ve 4 arkadaşı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı AKSARAY

- Aksaray’da elindeki silahla oyun salonuna girerek bir şahsı vuran şüpheli ve 4 arkadaşı saklandıkları mandırada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay, dün öğle saatlerinde Zincirli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan C. (49) arkadaşları ile birlikte bir oyun salonunda oturduğu sırada içeri giren bir kişi, belinden silahını çıkartarak Ramazan C.’nin bacağına bir el ateş etti. Ramazan C. sol bacağından yaralanırken, salonda bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği belirsiz şahsın kaçış istikametine yönelik güvenlik kameralarını inceledi. Buradan şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli Yaşar G.’nin (39) Altınkaya köyü Kale yaylasında bir mandırada saklandığını belirledi. Köyde dağın başında bulunan mandıraya gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Yaşar G. polis ekiplerini fark edince dağda kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Yaşar G. olayı gerçekleştirdiği ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede bulunan bazı köylerde de operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen Ali A. (53), Mustafa S. (24), Fırat C. (26) ve Hasan A. (22) isimli kişileri de gözaltına aldı. Polisi yaptığı araştırmalar sonucunda, Yaşar G.’nin, Ramazan C.’yi 4 ay önce yaşanan bir bıçaklama olayında aleyhte ifade verdiği gerekçesiyle tehdit ettiği, şikayetini geri almasını istediği ve şikayeti geri çekmediği için bacağından vurduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli 5 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne getirildi.
Şüphelilerin bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.
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