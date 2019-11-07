Oyun oynayan küçük çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı İzle

-Yanıklardan detaylar

-Baba ile röportaj

-Hastaneden detaylar görüntüler



( ERZURUM ) ERZURUM



- Iğdır’da oyun oynadığı sırada tandıra düşen küçük Fatma vücudunun çeşitli noktalarında feci şekilde yandı. Tedavisi devam eden 2.5 yaşında ki Fatma'nın ayak parmaklarının tamamını kaybetme ihtimali var. Iğdır'ın Karakuyu Köyünde yaşayan Sadullah Çakmaz ve Asiye Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olan 2.5 yaşında ki Fatma Çakmaz annesinin ekmek yapmak için yaktığı tandıra düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan anne Asiye Çakmaz koşarak kızını tandırdan çıkartıp ardından soğuk suyun altına tuttu. Olay yerine çağrılan Ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Fatma ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ( BEAH) sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alınan Fatma’nın göğüs, kalça ve ayak bölgelerinde 2. ve 3. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Öte yandan 5 gündür Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden küçük Fatma’nın ayak parmaklarının tamamını kaybet ihtimali var. Çocuğunun iyileşme süresinin uzayabileceğini bu yüzden sabırlı olmaya çalıştıklarını ifade eden Baba Sadullah Çakmaz, “Fatma’nın annesi tandırda ekmek pişirmek için içeriden hamuru almaya gitmiş. Çocukta tandır düz zeminde olduğu ve eski tip tandır olduğu için fark etmeyerek içine düşmüş. Şuanda bacağında ve kalçasında derin yanıklar var. Buraya getirdiğimizde doktorlar ameliyata aldı. Yavaş yavaş iyileşecek biraz sabırlı olmamız lazım. Bizden çocuğun iyi beslenmesin istediler. Şuanda doktorlar parmak uçlarında herhangi bir sıkıntı olabileceğini söylüyor. Devletimiz doktorlarımız hep yanımızda. Biraz maddi durumumuz kötü. Çocuğun hastaneden sonra beslenmesinde çok zorluk yaşıyoruz. Devletimizden ihtiyaçlarımız için yardım istiyoruz. Ben işsizim. İnşaatlarda amelelik yapıyorum.” dedi.

Ayrıca köyde yaşayan ailelerin ekmek yapmak için kullandıkları tandırları zemine sıfır yapmamalarını tavsiye eden Baba Çakmaz, “ Aileler bu tarz hadiseleri yaşamaması için artık bu tarz eski tandırları kullanmasın. Zemine sıfır olan tandırları değil de yüksekte olan tandırlarda ekmeklerini yapmasını öneriyorum. Çocuklarının karşılarında can çekişmelerini görmemeleri ve böyle vakaların bir daha olmaması için dikkat edilmesi gerekiyor” açıklamalarında bulundu. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden küçük Fatma iyileşeceği günü bekliyor.



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