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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Oyun oynarken yaralanan çocuğun yengesi gözyaşlarına hakim olmadı

Oyun oynarken yaralanan çocuğun yengesi gözyaşlarına hakim olmadı

Olay yerinden görüntü

Hastane Korkuluk Küçük Çocuk Gesi 

-Çocuktan ve yengesinden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken korkuluk demirlerinin üzerine düşen çocuk yaralandı. Kanlar içerisinde kalan çocuğu hastaneye getiren yengesi göz yaşlarına hakim olamadı. Olay Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Mehmet Eymen A, oyun oynadığı sırada bahçede bulunan demirin üzerine dengesini kaybederek düştü. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuğun kolunda kesik meydana geldi. Yengesi Mehmet Eymen A'yı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye gelirken yenge ve yaralanan çocuk göz yaşlarına hakim olmadı. Her ikisini de hastane personeli sakinleştirmeye çalıştı. Hastanede yapılan tedavinin ardından küçük çocuk taburcu edildi. (SA-MŞ)
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