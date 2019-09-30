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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi Haberi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi Haberi

Cenaze namazından görüntüler

Hastane Kabristan Küçük Çocuk Cenaze Namazı Kız Çocuğu 

--ARŞİV-

( BURSA )- Kaçan sürücü tutuklandı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk göz yaşları arasında toprağa verildi.
Kaçan sürücü ise yakalanarak tutuklandı.Kaza, Akhisar Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet D idaresindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 3 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 8 yaşındaki Fikriye M. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Talha İnan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor.Gözyaşları arasında toprağa verildiKazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammed Talha İnan, öğle namazını müteakip Altınbaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında Mahmudiye kabristanına defnedildi. Öte yandan kaza sonrası kaçan sürücü Mehmet D. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
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