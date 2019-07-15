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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı Haberi

Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı Haberi

Yaralanan çocuğun hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde apartmanın 1. katında bulunan evinin balkonunda oyun oynarken, dengesini kaybederek aşağı düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında bulunan evinin balkonunda oyun oynayan 9 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun sesini gören yakınları, E.K.’nin yaralandığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan E.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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