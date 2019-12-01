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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Oyun makinesinden paraları böyle çaldılar

Oyun makinesinden paraları böyle çaldılar

HIRSIZLIK ANI

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-İŞLETME SAHİBİNİN KONUŞMASI
-OYUN MAKİNESİNDEN GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde oyun makinesinden bozuk paraların çalınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Camiatik Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Parkı’nda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük yaştaki şahıs, sert bir cisimle basket oyun makinesinin kapağını açtığı görülüyor. Oyun makinesine atılan bozuk paraların bulunduğu kutuya ulaşan şahıs, demir paraları çalarak, kaçtığı görülüyor. Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Tahir Yavuz, “Oyun makinesinin kapağını açık görünce kameralara gidip baktım. Gündüz ne kadar demir para atıldı bilmiyorum. Kapağı aralayıp kutudan bozuk paraları almışlar. Yaşları küçük olduğu için şikayetçi olmadım. Vatandaşların da bu tür olaylarda dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

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