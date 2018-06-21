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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oyun CD'si ve kalem pil çalan çift güven timlerine yakalandı - BURSA

Oyun CD'si ve kalem pil çalan çift güven timlerine yakalandı - BURSA

- Hırsızlık anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiOyun CD'si ve kalem pil çalan çift güven timlerine yakalandı - Bursa 'da alışveriş merkezlerindeki kitap ve teknoloji mağazalarından oyun CD'si ile kalem pil hırsızlığı yapan karı koca, tesadüfen mağazada bulunan ve olaya tanık olan güven timlerince gözaltına alındı - Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da farklı tarihlerde alışveriş merkezlerindeki kitap ve teknoloji mağazalarından oyun CD'si ve kalem pil çalan karı koca, güven timlerine yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kent Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezindeki kitap mağazasına giren A.K. (29) ve M.K. (23), alarm cihazlarını zorlayarak söktükleri oyun CD'leri ve kalem pilleri ellerindeki poşetlere ve giysilerine gizledi.Bu sırada mağazada bulunan güven timlerinin dikkati sayesinde yakalanan karı kocanın, kentteki çeşitli mağazalardan aynı yöntemle oyun CD'leri ve konsol çaldıkları da tespit edildi.Çiftin farklı mağazalardan değişik tarihlerdeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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