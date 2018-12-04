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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Oynarken kameraya yakalanan çocuklar, kendilerini haberde izleyince heyecanlandı...Çocukların oynadığı anlar kamerada İzle

Oynarken kameraya yakalanan çocuklar, kendilerini haberde izleyince heyecanlandı...Çocukların oynadığı anlar kamerada İzle

Güvenlik kamerası(çocukların oynaması)

Lise Öğrencisi Eğitim Düzeyi Muhabir Güvenlik Kamerası Lise Öğrenci 

-Çocuklardan detay
-Özgür Aslan ile röportaj
-Şaban Çiçek ile röportaj

( TUNCELİ -ÖZEL)- 2 arkadaşın, babaları tarafından memleketleri Diyarbakır'dan, eğitim başarısı yüksek olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine getirildiği öğrenildi TUNCELİ

- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 gencin gece sokakta oynamasıyla neşeli anlar ortaya çıkmıştı. O gençlerden birinin 13 diğerinin ise 15 yaşında olduğu, daha iyi bir eğitim almak için Diyarbakır'dan, Çemişgezek'e geldiği öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerden biri önce oynamaya başlamış, arkasından çöp bidonuyla gelen arkadaşı da oynayarak ona eşlik etmişti. O anların haberde yayınlanmasıyla birlikte güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayan gençler, hem duygularını hemde neden ilçede bulunduklarını İHA muhabirine anlattı. Eğitim için Diyarbakır'dan Çemişgezek'e gelmişler Güvenlik kamerasında oynarken görüntülenenler den biri 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Özgür Aslan, diğeri ise lise öğrencisi Şaban Çiçek. İki arkadaşın ilçede bulunma sebepleri ise eğitim seviyesi yüksek olması. Babaları tarafından memleketleri Diyarbakır'dan, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine getirilen 2 arkadaş,iyi bir eğitimle geleceklerini planlamak istiyor. Çemişgezek ilçesine eğitim görmek için geldiğini belirten ortaokul öğrencisi Özgür Aslan, “Ben Diyarbakırlıyım. Çemişgezek ilçesinin eğitim düzeyi iyi olması nedeniyle babam eğitim görmem için Çemişgezek ilçesine kaydettirdi. Geçtiğimiz gece arkadaşımla birlikte çöp dökmeye gittik. Çöp dökmekten dönerken uzaktan bir halay müziği duyduk. Bizde bizi kimselerin görmediğini düşündük. Birazda neşeliydik, oynamaya başladık. Bir sonraki gün eve gittik ve haberlere baktığımızda kendimizi gördük ve çok şaşırdık. Arkadaşlarımı da çağırıp gösterdim haberi. Görüntülerimiz çok hoşumuza gitti”dedi.
Kendisini de babasının Diyarbakır'dan getirerek Çemişgezek ilçesinde okula kayıt ettirdiğini anlatan lise öğrencisi Şaban Çiçek ise “ Geçtiğimiz günlerde arkadaşımla çöp dökmeye çıktığımızda dönüşte uzaktan müzik sesi geldi. Biz güvenlik kamerasını fark etmeden oynamaya başladık. Sonraki gün okula gittiğimde sınıfımda herkes beni haberde izlediğini söyledi.

Heyecanlandım”diye konuştu.

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