Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Oynar plaka' takılı araç sahibine ceza - ADANA İzle

'Oynar plaka' takılı araç sahibine ceza - ADANA İzle

"Oynar plaka" takılı araç sahibine ceza - ADANA - Durdurulan araçtaki plakanın tespiti - Polis ekiplerinin incelemesi"Oynar plaka" takılı araç sahibine ceza - Adana 'da, aracının ön ve arka plakalarını tespit edilmemesi için menteşe taktırarak oynar hale getiren kişiye 410 lira ceza kesildiADANA (AA) - Adana 'da okunmasını engellemek için ön ve arka plakaları menteşe takılarak oynar hale getirilmiş aracın sahibine 410 lira para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, plakalarında hareketli sistem olan bir otomobilin otoyolun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, aracı Yeşil Bulvar girişinde durdurdu.Araçta yapılan incelemede, ön ve arka plakaların üst kısmında menteşe takılı olduğu, menteşelerin yardımıyla plakaların 90 derece kaldırılıp okunmasının engellenebildiği belirlendi.Sürücü Can Y, aracının LPG'li olduğunu ve alışveriş merkezlerinin otoparkına girebilmek için tüp dolum kısmını kapatacak şekilde düzeneği yaptırdığını öne sürdü.Can Y'ye "Yönetmelikte belirlenen nitelikte veya ölçülere aykırı plaka takmak" suçundan 410 lira para cezası uygulandı.Bu arada, araçtaki düzeneğin 7 gün içerisinde sökülmesi gerektiği, aracın ikinci kez yakalanması halinde trafikten men edileceği öğrenildi.Öte yandan yetkililer, bu tür düzeneklerin özellikle otobanda kameraların plakayı okumasını engellemek için yapıldığını belirtti.

Alışveriş Para Cezası Akalan Nitelik Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı