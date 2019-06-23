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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Oylarını kullanıp yollara düştüler, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Haberi

Oylarını kullanıp yollara düştüler, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Haberi

drone görüntüsü

Yıllık İzin Trafik Yoğunluğu Kışla Irak 

-Trafik yoğunluğundan detay
-Otobüslerden detay

( İSTANBUL )- Oy kullanmak için tatillerini yarıda bırakıp İstanbul’a gelenlerin dönüşü başladı- İstanbul çıkışlarında trafik durma noktasına geldi İSTANBUL

- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul’a gelen tatilcilerin dönüşü başladı.
Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken trafik durma noktasına geldi. İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul’a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.
Oylarını kullanan vatandaşlar tatillerine devam etmek için yollara düştü. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti, TEM Otoyolu ve Bahçeşehir başta olmak üzere İstanbul'un tüm çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken yoğunluğun öğle saatlerinde yüzde 50’ye çıktığı görüldü.
İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Görüntülerde oyunu kullandıktan sonra yollara düşen vatandaşların oluşturduğu trafik görülüyor.
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