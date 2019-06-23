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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Oylarını kullanıp yollara düştüler Haberi

Oylarını kullanıp yollara düştüler Haberi

Trafik yoğunluğundan detay

Yıllık İzin Trafik Yoğunluğu Irak 

-Valiziyle yürüyen vatandaştan detay
-Otobüslerden detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Oy kullanmak için tatillerini yarıda bırakıp İstanbul’a gelenlerin dönüşü başladı- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik durma noktasına geldi İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul’a gelen tatilcilerin dönüşü başladı.
Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul’a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.
Oylarını kullanan vatandaşlar izinlerine devam etmek için yollara düştü. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü takip ederek şehir dışına çıkmak isteyen tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul’da trafik yoğunluğunun öğle saatlerinde yüzde 50’ye çıktığı görüldü.

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