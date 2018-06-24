Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oyların sayım işlemi devam ediyor - BOLU/DÜZCE

Oyların sayım işlemi devam ediyor - BOLU/DÜZCE

- Oyların il seçim kurullarına götürülmesiBOLU (AA) - Bolu 'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 17:00 itibariyle sona erdi. Bolu İl Seçim Kurulu tarafından Bolu Belediyesi Nikah Salonunda hazırlanan seçim merkezine gelen sandık sonuçları YSK sistemine girilmeye başlandı.DÜZCE (AA) - Düzce'de Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Seçim sandıklarındaki görevliler, oy pusulalarını seçim kuruluna getirmeye başladı.

Ulalar 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı