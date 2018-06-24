Oyların sayım işlemi devam ediyor - BOLU/DÜZCE

- Oyların il seçim kurullarına götürülmesiBOLU (AA) - Bolu 'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 17:00 itibariyle sona erdi. Bolu İl Seçim Kurulu tarafından Bolu Belediyesi Nikah Salonunda hazırlanan seçim merkezine gelen sandık sonuçları YSK sistemine girilmeye başlandı.DÜZCE (AA) - Düzce'de Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Seçim sandıklarındaki görevliler, oy pusulalarını seçim kuruluna getirmeye başladı.