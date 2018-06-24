Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

-Görevlilerin oyları sayması

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( İSTANBUL -TOPLU) - Sandıklar açıldı, oylar sayılıyor İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti. Okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor. Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı.

Oy sayma işlemi devam ediyor.

