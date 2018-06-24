Oy verme işlemi sona erdi - ELAZIĞ/BİTLİS/SİİRT/BATMAN
ELAZIĞ - Elazığ 'dan oy sayımından genel ve detay görüntülerBİTLİS - Bitlis'den oy sayımından genel ve detay görüntülerSİİRT - Siirt'den oy sayımından genel ve detay görüntülerBATMAN - Batman'dan oy sayımından genel ve detay görüntülerELAZIĞ/BİTLİS/SİİRT/BATMAN(AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kırklareli'nde oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme süresinin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve oy sayma işlemine geçildi.