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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oy verme işlemi sona erdi - ELAZIĞ/BİTLİS/SİİRT/BATMAN

Oy verme işlemi sona erdi - ELAZIĞ/BİTLİS/SİİRT/BATMAN

ELAZIĞ - Elazığ 'dan oy sayımından genel ve detay görüntülerBİTLİS - Bitlis'den oy sayımından genel ve detay görüntülerSİİRT - Siirt'den oy sayımından genel ve detay görüntülerBATMAN - Batman'dan oy sayımından genel ve detay görüntülerELAZIĞ/BİTLİS/SİİRT/BATMAN(AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kırklareli'nde oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme süresinin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve oy sayma işlemine geçildi.

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