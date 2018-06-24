Oy verme işlemi sona erdi - ADANA

- Oy kullanmaya son anda gelen kişilerin görüntüleri - Görevlilerin oy kullanma işleminin sona erdiğini duyurması - Sandıkların açılması ve zarfların sayılması Adana 'da Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlerin sona ermesine çok az zaman kala henüz oy kullanmayan bazı seçmenler hızlıca sandıklara gelerek oylarını kullandı. Saatlerin 17.00'yi göstermesiyle sandık başkanları salonlarda oy kulanmayanların belirlenmesi için bağırarak sandıkların kapanacağını duyurdu.Sandıklardaki görevliler tarafından önce kullanılmayan, artan pusula ve zarfla çizilerek geçersiz hale getirildi. Daha sonra sandığın mührünü kıran görevlilerce oyların sayımına başlandı.