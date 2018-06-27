Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Oy pusulasında Cumhurbaşkanına mesaj yazan kadın konuştu Haberi

- Oy pusulasında Cumhurbaşkanına mesaj yazan kadın konuştu Haberi

Oy pusulasındaki nottan görüntü

Oy Pusulası İran Seçimleri Irak 

-Meryem Bayrak'tan röportaj
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde, oy pusulasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının altındaki mühür alanına, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" notunu ve telefon numarasını yazan Meryem Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini ve çeşitli yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını söyledi.

24 Haziran seçimlerinde merkez Selçuklu ilçesindeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulunda oy kullanan Meryem Bayrak isimli seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasına not bıraktı. Meryem Bayrak oy pusulasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının altındaki mühür alanına, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" notunu ve telefon numarasını yazdı. Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve çeşitli yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını söyledi.

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, dileklerini iletmek olduğunu belirten Bayrak, "Plan ve programda böyle bir şey yoktu ama o anda aklıma geldi. Yolda yürürken, sandığa giderken böyle bir şey yaparsam Tayyip beye ulaşabilir miyim? düşüncesi uyandı. Şansımı deneyeyim dedim. 'Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum' dedim, ismim ve soy ismim, telefon numaramı bıraktım. Tayyip beyin altına mührümü bastım ve oy pusulasını sandığa attım çıktım. Konya’da yaşıyorum. Tayyip beyi çok seviyorum. AK Parti'de daha önce çeşitli çalışmalarda da bulundum. Kendisine bizzat ulaşmak istedim ulaşamadım. Çeşitli yollar da denemiş oldum bu arada. Şimdi Tayyip bey kazandığı için, biz kazandığımız için çok mutluyum. Tayyip beyi tebrik ediyorum. Tayyip bey gibisi dünyaya yüzyılda bir geliyormuş, o da Türk milletine nasip oldu diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ve düşüncem. Kendisinden randevu talep ediyorum. En büyük isteğim ve dileğim Tayyip beyle görüşmek, konuşmak, bazı istek ve dileklerimi beyan etmek" dedi.
(CG-FM-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı