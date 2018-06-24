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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oy pusulaları helikopterle taşındı

Oy pusulaları helikopterle taşındı

Helikopterin gelmesi

Bild Helikopter Ulalar 

-helikoptere oy pusulalarının götürülmesi
-Genel

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de başladı.
Bingöl'de bazı yerlere oy pusulaları helikopterle gönderildi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de başladı.
Bingöl'de oy pusulaları bazı yerlere helikopterle gönderildi. 181 bin 252 seçmenin yer aldığı kentte 657 sandık kurulduğu bildirildi.
Her türlü güvenlik tedbirinin alındığı Bingöl'de oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine pusulaların bazı bölgelerden helikopterle alınacağı aktarıldı. (AT-HİV-
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