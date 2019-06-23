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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Kadından görüntü

Vatandaşlık Gözyaşı 

-Vatandaşların yardımı
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar'da oy kullanım işlemi sona erdikten sonra gelen bir kadın, vatandaşlık görevini yerine getiremeyince üzüntüden bayıldı. Kadının yardımına sandık görevlileri koştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi oy kullanma işlemi sona erdikten sonra, Avcılar'da bulunan İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi gelen bir kadın, saat 17.00’ı geçtiği için oy kullanamadı. Oy kullanmaya geldiği okulun merdivenlerine oturan kadın bir süre gözyaşı döktü. Oy kullanamadığı için üzülen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Bayılan kadının yardımına sandık görevlileri koştu. Kadın, görevlilerin yardımıyla bir süre sonra kendine geldi.
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