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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oy kullanmaya sedye ile gitti Haberi

Oy kullanmaya sedye ile gitti Haberi

Ambulans ile vatandaşın alınması

İlk Müdahale Engelli Vatandaş Kullar Kısmi Felç Tekerlekli Sandalye 

-Okula getirilmesi ve bulunduğu kata çıkarılması
-Sedye ile oyunu kullanması
-Yaşlı vatandaşlara ailelerinin yardımları genel
-Ambulans genel engelli vatandaş
-Engelli vatandaşın oy kullanması
-Ambulansa bindirilmesi
-Tansiyonu düşen vatandaşa ambulansa alınması yardım edilmesi

( HATAY )- Hatay’da kısmi felç olan 67 yaşındaki Zehra Yılmaz oyunu kullanmak için evinden ambulans ile alınarak oy kullanacağı sandığa sedye ile götürüldü HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde kısmi felç olan 67 yaşındaki Zehra Yılmaz oyunu kullanmak için evinden ambulans ile alınarak oy kullanacağı sandığa sedye ile götürüldü. Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçmenler oy kullanmak için oy kullanacakları okullara giderken, engelli ve hasta olan yaşlılara ise Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ambulans hizmeti verildi.
Ambulans ile evinden alınan 67 yaşındaki Zehra Yılmaz oyunu kullanmak için İskenderun Kılıç Ali Paşa İlkokulu’na gelerek, oy kullanacağı sandığa sedye ile taşındı. Sağlık görevlileri tarafından sedye ile taşınan Yılmaz, oyunu kullanarak tekrar evine bırakıldı. Yine engelli olan ve 20 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan 90 yaşındaki Fatma Avcu ise oy kullanacağı Nuri Üysen Ortaokulu’na ambulans ile gelerek oyunu kullandı. Yılmaz, seçimin hayırlı olmasını diledi ve yetkililere teşekkür etti. Nuri Üysen Ortaokulu’na oy kullanmaya gelen ve bir anda tansiyonu düşen bir vatandaşa ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen vatandaş ailesiyle birlikte okuldan ayrıldı.
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