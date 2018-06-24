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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar: 5 yaralı Haberi

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar: 5 yaralı Haberi

Yaralıların hastanede görüntüsü

Hastane Trafik Kazası 

-Hastanenin dış görüntüsü
-Kazanın olduğu yol
-Kaza yapan oy kullanmaya gidenlerin otomobili
-Otomobilin uçtuğu yer
-Uçurumdan yuvarlanarak fındık bahçesinde takla atmış otomobil
-Bir vatandaşın kazayı anlatması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da oy kullanmaya gidenlerin bulunduğu otomobillerin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oy kullanmaya gidenlerin içinde bulunduğu Şenol Civelekoğlu idaresindeki 55 BAP 28 plakalı otomobil ile Hasan Hüsnü Duran yönetimindeki 05 ED 507 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 05 plakalı otomobil yaklaşık 30 metre takla atarak fındık bahçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüleri Hasan Hüsnü Duran ve Şenol Civelekoğlu ile Ayşe Civelekoğlu, Çiğdem Civelekoğlu ve Hamit Civelekoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
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