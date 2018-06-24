Oy kullanmaya gelin ve damatlıkla geldiler

-- Damat Cafer Yaman’ın oy kullanması

-- Damat Cafer Yaman ile röp.

-- Gelin Nazmiye Yılmaz ile röp.

-- Gelin ve damadın otomobillerine binmesinden detay



( MANİSA ) - MANİSA



- Manisa’da düğün tarihi seçimle aynı güne denk gelen çift, oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya gelen Cafer-Nazmiye çifti ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile düğün tarihleri aynı güne denk gelmesi sebebiyle gelinlik ve damatlığını giyerek Saruhanbey Ortaokulu’na gelen Cafer Yaman-Nazmiye Yılmaz çifti renkli görüntüler oluşturdu. Gelin ve damadı gören vatandaşlar çifti tebrik ederek, alkışladı. Gelin Nazmiye Yılmaz, kendi ikametinde oyunu kullanarak gelirken, damat Cafer Yaman ise Saruhanbey Ortaokulu’nda 1218 nolu sandıkta oyunu kullandı. Düğün gününü bir yıl öncesinden aldıklarını belirten damat Cafer Yaman, “Biz düğün gününü bir yıl önce almıştık. Bugüne nasip olmuş. Önce gelip oy kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şimdi eğlenmeye gidiyoruz. Çok mutluyuz. Hayırlısı olsun” dedi.

Gelin Nazmiye Yılmaz ise düğün günün seçimle aynı güne denk gelmesinin ilginç bir anı olacağını ifade ederek, yaşadıkları en mutlu günün ülke için de hayırlı olmasını diledi. (ÖND-

