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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oy kullanmaya atıyla geldi - KAYSERİ Haberi

Oy kullanmaya atıyla geldi - KAYSERİ Haberi

- Mustafa Yurtlu at üzerindeki görüntüsü - Mustafa Yurtlu ile röportajKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yaşayan Mustafa Yurtlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için atıyla okula gelerek oyunu kullandı.Türkiye'nin dört bir yanında renkli görüntülere sahne olan seçimde, bazı seçmenler ilginç görüntüler oluşturdu. Kayseri 'de merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde oturan 42 yaşındaki Mustafa Yurtlu, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'ndeki Hasan - Nuriye Ünlen İlkokulu'na atıyla geldi.Burada "1628" nolu sandıkta oy kullanan Yurtlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yapmak üzere oy kullanmaya geldiğini belirterek, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.Yazlık evinin Tavlusun Mahallesi'nde bulunduğunu ve oy kullanmak için Cırgalan Mahallesi'nden geldiğini ifade eden Yurtlu, "At şahsıma ait, küçüklüğümden beri köyde biniyorum. İlk defa atımla oy kullanmaya geldim." diye konuştu.
Oyunu kullanan Yurtlu, daha sonra, geldiği gibi evine atıyla döndü.

Vatandaşlık İlginç Görüntü Basın Mensupları 

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