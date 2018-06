Oy kullanmaya at üzerinde geldi

-Röp.



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de 42 yaşındaki Mustafa Yurtlu, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacağı okula at üzerinde geldi. İlk defa at üzerinde gelerek oyunu kullandığını söyleyen Yurtlu, "42 yaşındayım, daha önce de oy kullandım ama at ile birlikte ilk defa oy kullanmaya geldim" dedi.

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Hasan- Nuriye Ünlen İlköğretim Okulu 1628 nolu sandıkta oyunu kullanan Yurtlu, "Kumalı'dan oy kullanmak için buraya at üzerinde geldim. Küçüklüğümden beri ata biniyordum ama son 5 yıldır da sürekli olarak ata biniyorum. Muhtara söz vermiştim seçimde atımı da getireceğimi. Sözümü tuttum" diye konuştu.